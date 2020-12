Sicilia, le mascherine hanno cancellato l’influenza: zero casi da novembre

Ragusa - La Sicilia è influenza-free. Non ce n’è. Da novembre a oggi non si è registrato neanche un caso di contagio da comuni virus di tipo A e B: un’ottima notizia che evidenzia però, in parallelo, anche la maggiore forza del Coronavirus - che invece c’è ancora - rispetto all’influenza e il fatto che i morti registrati siano ascrivibili effettivamente al contagio da Covid o alle complicazioni che suscita in soggetti deboli o con patologie pregresse. Fatto sta che - grazie a lockdown, distanziamenti, mascherine e corsa ai vaccini antinfluenzali - almeno sembrano spariti dall’Isola i virus gastrointestinali e respiratori che di solito in inverno affollano i reparti di pediatria e geriatria.

Dal rapporto di sorveglianza virologica del laboratorio di Epidemiologia clinica regionale, emerge che nessuno dei tamponi eseguiti sui pochi casi segnalati è risultato positivo ai virus influenzali: "Arrivano tamponi da tutta la Sicilia – conferma il direttore Francesco Vitale a Repubblica – ma su 3 mila provette analizzate dall'inizio della stagione, non c'è stato alcun caso". "Zero influenzati anche da noi” ribadiscono da Palermo il Pronto soccorso del Villa Sofia e l'ospedale dei bambini Di Cristina. Il crollo è atteso anche per altre malattie infettive, come varicella e morbillo ma – ricordano gli esperti - dobbiamo conservare le buone abitudini igieniche, come lavare le mani e tossire nel gomito, se vogliamo che il trend prosegua.