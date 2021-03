Sicilia: le zone rosse salgono a 9, ecco i dati che valuteranno venerdì

Ragusa - Tre nuove zone rosse in Sicilia a partire da oggi fino al 30 marzo - Scicli, Caltavuturo nel palermitano, Caltanissetta, e Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento - in aggiunta alle 5 già accese sulla regione sino a fine mese: Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde sempre in provincia di Palermo, Montedoro nel nisseno, Portopaolo di Capo Passero nel siracusano e Raffadali ancora nell’agrigentino. L'ordinanza si è resa necessario per il repentino aumento di contagi certificato dalle rispettive Asp. Saltiamo a piè pari il numero assoluto dei nuovi positivi, che metterebbe in lockdown pure il capoluogo e dipende unicamente dai tamponi. Questi stanno costantemente calando per un motivo molto semplice: tanti operatori a loro destinati sono stati convogliati sui vaccini. A seguire le onde giornaliere viene il mal di mare. Guardando ai macrodati, quelli della settimana 7/14 marzo dicono che i casi sono aumentati del 28%, passando da 3.830 a 4.419 (+589), ma l'incidenza rispetto alla popolazione resta la più bassa d'Italia: anche ieri il tasso di positività nazionale è schizzato in 24 ore da 7,8 a 8,5% mentre sull’Isola è lievemente calato a 2,4. Il peggioramento è cioè ancora sotto i livelli di guardia: siamo a 93 casi (+5) sui 250 nuovi ogni 100mila abitanti che vuole Draghi per finire in automatico in rosso.

Il dente che duole è quello dell’Rt, l'indice di trasmissione, che ha sforato 1. Con questi numeri, che saranno presi in considerazione nella tavolozza di venerdì prossimo, l'Isola sarebbe finita in zona arancione da lunedì 22. Se l’uscita dal tunnel è rappresentata dai vaccini, questi purtroppo con lo stop precauzionale ad Astrazeneca la campagna subirà da oggi una (ulteriore) battuta d’arresto non da poco con lo stop alle prenotazioni per le categorie interessate dal siero e ai richiami per quanti hanno già effettuato la prima inoculazione. L’ok alla prosecuzione delle vaccinazioni Astrazeneca arriverà comunque a stretto giro, entro le prossime 48 ore: il blocco dovrebbe essere davvero solo cautelare. Il taglio alla prossima fornitura proprio di Astrazeneca - 10mila fiale anziché 50mila - sarà compensato per fortuna, ai primi di aprile, dall'aumento del 50% di quelle Pfizer - 100mila anziché 50mila - le uniche al momento a trainare il piano vaccinale, considerando le poche boccette di Moderna in agenda e i test che devono superare gli altri sieri in sala d’attesa.