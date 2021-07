Sicilia, metà degli studenti non sa l’italiano

Ragusa – Per la metà degli studenti italiani è come se i cinque anni di scuole superiori fossero serviti per arrivare alle competenze base che dovevano già aver raggiunto in terza media: quanto evidenziato di recente analizzato da Skuola.net trova riscontro nel rapporto 2021 dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, redatto in base ai questionari rivolti a oltre 2 milioni di alunni. Reggono solo le scuole primarie, poi lo sfacelo.

Al Sud le performance peggiori. Per quanto riguarda, in particolare, la Sicilia: alle superiori il 57% non raggiunge la soglia minima di competenze in Italiano e in Matematica addirittura il 70% è risultato sotto il livello base che dovrebbe fornire l’offerta didattica. Non parliamo, letteralmente, dell’inglese: il 66% è sotto la sufficienza in reading (lettura e pronuncia) e l’80% nel listening (ascolto e comprensione). Il triste epilogo è l’abbandono scolastico: sull’Isola tocca il 16,5% contro una media, al Mezzogiorno, del 9,5.