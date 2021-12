Sicilia: museo delle marionette, oltre 500 mila contatti

PALERMO, 29 DIC Il museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo ha raggiunto nel 2021 oltre mezzo milione di persone. "È stato riconosciuto dice il direttore Rosario Perricone come una realtà aperta, condivisa, partecipata, capace di coniugare tradizione e innovazione, reale e virtuale".

Il bilancio del museo è il frutto di tante iniziative. Oltre agli spettacoli quotidiani dei pupi, sono stati organizzati seminari, cinque festival e rassegne, cicli di lezioni, sette mostre (una, 'Inferno', è stata ospitata dalle Scuderie del Quirinale), 266 spettacoli, attività editoriali con 24 nuovi titoli e sette periodici pubblicati dalle Edizioni museo Pasqualino.

L'impatto è stato notevole: 561.056 fra visitatori reali (13.158 nel periodo giugnodicembre 2021) e contatti virtuali (547.898). Una partecipazione così massiccia ha accompagnato anche la call per una "ProgrammAZIONE" partecipata delle attività del triennio 20222024, rivolta agli "artigiani della cultura" alla quale sarà possibile aderire entro il 9 gennaio 2022 (https://bit.ly/3eATPPL).

Il coinvolgimento del pubblico è passato anche per il digitale che ha permesso di raggiungere utenti fisicamente lontani, come dimostra la "Call for puppets" che ha portato a una grande narrazione corale da tutta Italia (e persino dall'Argentina). Secondo Perricone, è stato premiato lo spirito di squadra che ha sostenuto ogni iniziativa. "E questo dice credo sia il migliore risultato: fare comunità, soprattutto in tempi difficili come quelli che viviamo". (ANSA).