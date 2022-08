Sicilia: Musumeci si è dimesso

PALERMO, 04 AGO Il presidente della Regione Nello Musumeci ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica con un post su Facebook, con il quale conferma anche l'accorpamento delle elezioni regionali con le Politiche: "Il 25 settembre in Sicilia scrive Musumeci si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia". (ANSA).