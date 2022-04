Sicilia: Musumeci, fiducioso in unità centrodestra

MILANO, 29 APR Nel centrodestra in Sicilia "nessuna contesa, c'è soltanto la necessità di fare chiarezza.

Sono convinto che i leader delle forze politiche del centrodestra troveranno le ragioni che uniscono piuttosto che saltare quelle che dividono. Sono fiducioso". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, arrivando alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano. "Sono convinto che troveremo l'unità ha ribadito e che troveremo la forza dello stare assieme. Sto governando con la Lega e Forza Italia insieme dal primo giorno". "Ho affidato a Meloni la soluzione del problema siciliano, qualunque essa sia". ha detto Musumeci a chi gli domanda se fosse disponibile a correre da solo in caso in caso di mancato accordo nel centrodestra. Detto questo, Musumeci si dice ottimista: "Sono convinto che alla fine prevarrà il buon senso da parte di tutti i leader del centrodestra. Sto governando con tutti, al livello locale siamo uniti. Quindi credo sia una battaglia che leggo solo sui giornali. Ringrazio FdI per la fermezza e la tenacia con cui stanno perorando questo diritto, cioè che un uscente che abbia lavorato, che sia una persona perbene, e da noi in Sicilia è una cosa che costa, non sia sostituito. Salvini ha detto decidano i siciliani. Ma certo conclude un intervento nazionale aiuterebbe". (ANSA).