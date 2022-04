Sicilia: Musumeci, grazie Meloni solo uniti possiamo vincere

PALERMO, 25 APR "Ringrazio Giorgia Meloni per le parole di stima ribadite oggi nella sua intervista al Quotidiano Libero. L'unità del centro destra è la nostra forza, solo uniti possiamo vincere la sinistra: in Sicilia come in tutto il resto d'Italia". Lo scrive il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook dopo che la presidente di Fratelli d'Italia oggi ha ribadito il suo sostegno alla ricandidatura dell'attuale governatore in vista delle elezioni regionali in programma a novembre in Sicilia.

Sulla ricandidatura di Musumeci si sta giocando l'unità della coalizione di centrodestra per le amministrative del 12 giugno che a Palermo al momento si presenta con quattro candidati.

(ANSA).