Sicilia: Musumeci, con noi mai vergogna che ci ha preceduti

PALERMO, 30 APR "In quattro anni il mio governo ha aumentato la spesa per l'assegno di cura e non ha mai ritardato di un mese la sua erogazione. Siamo il governo che fino ad oggi ha giustamente speso oltre novecento milioni di euro. Nessuno ha mai atteso per i propri diritti. Così sarà anche quest'anno". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Chi fa polemica sulla riduzione temporanea di un capitolo di bilancio aggiunge il governatore fa finta di dimenticare che si tratta di un fatto meramente contabile. Per il 2022 lo stanziamento è pari a 162 mln di euro, in linea con gli anni precedenti. Di questi immediatamente liberi sono oltre 95 mln, mentre la differenza sarà sbloccata in linea con le altri voci di spesa. Lo dico a lettere cubitali: la vergogna di chi ci ha preceduto non si ripeterà mai". (ANSA).