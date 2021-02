Sicilia, nevica sulle Madonie

Palermo - Prima neve dell’anno sulla catena montuosa delle Madonie. Una spolverata di neve è caduta sopra i 1000 metri, imbiancati i comuni di Petralia Soprana e Geraci Siculo. Temperature in picchiata: 10 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, a Gangi registrato lo zero termico, temperature sotto lo zero a Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo.

Isolate le Eolie con temperature passate dai 15 gradi dei giorni scorsi a 7 gradi, forte vento che soffia da nord-nord-ovest e mare molto mosso (forza 5-6). Fermi ai porti aliscafi e navi.