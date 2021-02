Sicilia non mollare, come passare dal giallo al bianco: i 4 punti chiave

Ragusa - Effetto delle riaperture sulla diffusione del contagio; livello delle attività di testing e sequenziamento delle varianti (ora del tutto insufficiente); tempi di svolgimento della campagna vaccinale; raggiungimento degli obiettivi intermedi prima dell’immunità di gregge ed interruzione della catena infettiva. Su questi 4 punti chiave si gioca il futuro, nostro e della pandemia di Covid-19. Nell’ultima settimana in Sicilia i contagi sono calati di oltre il 20%, l'Rt è 0,77 e da ormai 14 giorni - in base ai famosi 21 parametri - l’Isola ha numeri da giallo: «Il presidente Musumeci cerca solo di tenere alta la tensione», rivela l'assessore Razza. Da metà gennaio ricoveri ordinari e terapie intensive diminuiscono al ritmo dell'1% al giorno. Certo i dati evidenziano come chi sia stato a lungo in zona gialla adesso tenda a risalire, anche per colpa delle varianti che stanno invadendo il Paese, Isola compresa. Occorrerebbe una mappatura migliore, per comprendere il loro reale impatto sul corso dell'epidemia.

Probabilmente ci saranno "alti e bassi almeno fino a giugno", come sostiene il Comitato tecnico scientifico regionale, ma prima o poi bisogna pur riprovare ad aprire il rubinetto. I 4 punti hanno ciascuno, nell’ordine, un’unica soluzione: tamponare regolarmente studenti (che in quanto diffusori asintomatici, sono più pericolosi per gli altri che per sé), il personale scolastico e quello in servizio nei negozi e in ogni struttura che riprenderà regolarmente la sua attività; rintracciare immediatamente l’intera catena di contatti appena salta fuori un positivo e isolarla, sanificando gli ambienti dell’eventuale contagio; accelerare in maniera tangibile forniture e iniezioni dei vaccini; concluderne la somministrazione ad oltre metà della popolazione prima che scada l’effetto dei sieri già inoculati. Non mollare le redini: solo così potrà diventare realtà, entro l’estate, il miraggio di un’area bianca oggi ancora teorica, in cui si potrà fare tutto, continuando a indossare solo la mascherina. Il compito è arduo, ma del resto la sfida è di quelle epocali.