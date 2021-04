Sicilia, nonnina festeggia 112 anni

Piazza Armerina - Maria Oliva spegne 112 candeline il prossimo 16 aprile. A festeggiarla cinque figli (altri tre sono morti) e 58 tra nipoti e pronipoti. Maria è la donna più anziana d’Italia.

Vedova dal 1975, ha ancora una buona presenza di spirito. L’ultima volta che è uscita di casa è stato nel settembre 2018: donna di fede, ha voluto incontrare il Papa che durante il viaggio in Sicilia aveva fatto tappa a Piazza Armerina. Lei era in piazza Falcone e Borsellino a ricevere una carezza da Francesco, carezza che a lungo aveva desiderato, come aveva confessato al parroco.