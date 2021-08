Sicilia, numeri ancora in crescita: lo scarto con l’arancione

Ragusa - Continua a crescere in Italia il tasso di occupazione delle terapie intensive dei pazienti Covid: la percentuale più alta è in Sicilia, che dal 12% della scorsa settimana oggi tocca adesso il 13% insieme alla Sardegna, prossima candidata alla zona gialla da lunedì 6 settembre.

Secondo il report Agenas diffuso oggi pomeriggio, la Sicilia è invece in testa da sola per quanto riguarda i ricoveri ordinari, guadagnando due punti e raggiungendo così il 23% di ospedalizzazione. Le soglie dell’area arancione sono, rispettivamente, al 20 e 30%. Per quanto riguarda il terzo parametro, l’incidenza di nuovi casi settimanali, la media dell’Isola è a circa 200 dei 250 ogni 100mila abitanti che occorre superare – insieme agli altri due indici - per cambiare colore.