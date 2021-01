Sicilia, oggi si decide il colore in vigore da lunedì: minimo arancione

Ragusa – Oggi l’attesa riunione della Cabina di Regia per il monitoraggio regionale e la diffusione dei dati epidemiologici in base ai quali il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà, probabilmente in serata, l’ordinanza che - da lunedì 11 gennaio - ridipingerà l’Italia in regioni colorate. L’ultimo decreto Conte ha abbassato la soglia dell’indice di contagio per diventare arancioni da 1,25 a 1; e quella per essere dichiarati rossi a 1,25 da 1,50. Il dipartimento di Statistica dell’università di Palermo riporta la media dell’Rt in Sicilia (google.com) calcolata dal 20 dicembre al 7 gennaio è pari all’1,24% dei tamponi effettuati, in aumento del 3,9% rispetto al mese immediatamente precedente. Dunque, teoricamente, sarebbe un filo sotto il cartellino rosso.

I grafici, che evidenziano anche la non secondaria riapertura delle scuole, riportano che nello stesso periodo sono cresciuti anche i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Che restano sotto la soglia di saturazione e la media nazionale, trainata da Veneto e Lombardia, ma il tasso di contagiosità ieri era al 16,7% contro il 14,8 nazionale. Nel rapporto tra le province in Sicilia (google.com) solo Enna, Ragusa e Agrigento hanno sentito meno l’impatto di quella che ad alcuni esperti sembra l’inizio della famosa terza ondata. Contando però che nel Confronto (google.com) regionale sulla distanza la Sicilia è esattamente al centro della classifica, e comunque sotto la media italiana del 29,6% di positivi su casi testati, è lecito augurarsi che il semaforo possa assestarsi sull’arancione. In sostanza, il prolungamento delle limitazioni che subentrano da sabato. Una via di mezzo, che non può essere esclusa alla luce del repentino peggioramento della curva delle infezioni sull’Isola. Il giallo riguarderà, forse, una manciata di regioni fortunate. L’annunciata zona “bianca”, con Rt inferiore 0,50 è un miraggio ovunque.