Sicilia Open Days, via ai vaccini senza appuntamento per tutti gli over 60

Ragusa – Avanti c’è posto, purtroppo. Avanzano 100mila vaccini Astrazeneca rifiutati o non prenotati da chi era in lista e allora via, si scala in graduatoria: da oggi fino a domenica, dalle 8 di mattina alle 22 di sera, scatta l’Open Week: tutti i siciliani dalla classe 1961 fino a 79 anni possono presentarsi senza appuntamento all’hub o al centro vaccinale più vicino, per ricevere gratuitamente l'iniezione scioccamente ripudiata dai conterranei sieroscettici.

Tre giorni per svuotare i frigo dalle dosi in eccesso, che altrimenti scadrebbero. Chiunque, anche chi non ha ricevuto espresse indicazioni contrarie dal medico curante, sarà comunque prima sottoposto a valutazione medica - come già avviene - per capire se ci posso essere eventuali controindicazioni. Per ogni dubbio sul vaccino di Oxford, vi invitiamo a consultare la nostra guida con le risposte dell'Aifa alle domande più frequenti.