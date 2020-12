Sicilia: parifica rendiconto Regione slitta a fine gennaio

PALERMO, 12 DIC E' stata fissata per l'ultima settimana di gennaio, l'udienza della Corte dei conti per la parifica del rendiconto della Regione siciliana. Lo slittamento, apprende l'ANSA, è dovuto fattori esterni al procedimento. Il rinvio a questo punto modica l'agenda di governo e Parlamento.

Si sta già lavorando alle variazioni di bilancio per portarle in aula il prima possibile, poi si procederà con l'esame del Defr e quindi sarà necessario approvare entro la fine dell'anno almeno il bilancio per consentire con l'esercizio provvisorio, a questo punto inevitabile, la gestione in dodicesimi in attesa dell'approvazione della legge di stabilità. Tra governo e commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, sono in corso verifiche sulle risorse comunitarie non ancora impegnate e da riprogrammare per finanziare misure a sostegno di famiglie, lavoro e imprese. (ANSA).