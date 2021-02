Sicilia, pazza voglia mare: è già tempo di bagni VIDEO

Palermo – Splende il sole sull’Isola e anche in mezzo alla settimana c’è chi approfitta dell’allentamento delle misure anti Covid per prenderne un po’ dopo essersene stato tanto al chiuso. Negli ultimi giorni le temperature sono salite e c’è pure chi s’è fatto un tuffo, come il giovane Riccardo Bellisari che da Palermo ha postato su Facebook la prova video per gli amici increduli.

Il secondo è stato girato sempre ieri, sulla spiaggia di Mondello, dall’utente Rosario Riina. Mentre nel terzo, girato da Michele Durso, siamo a Catania: 230 persone sono state controllate dalla polizia locale nel borghetto marinaro di San Giovanni Li Cuti, al centro del lungomare catanese. Diverse le multe, per la verità più per violazioni al codice della strada che alle disposizioni di sicurezza anti Covid.