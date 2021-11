Sicilia percentuale più alta di non vaccinati: 19,4%. Media Italia è 13%

La Sicilia è maglia nera tra le regioni con il 19,4 per cento di cittadini senza nessuna dose, seguita dalla Calabria ferma al 18,3 per cento e distante dalla media nazionale del 13 per cento.

I siciliani sono sempre i più no vax d’Italia: ancora 860.737 i non vaccinati, di questo passo l’immunità dell’80 per cento della popolazione è rimandata a fine gennaio mentre l’obiettivo nel resto del Paese è già stato raggiunto l’11 ottobre.

Per capire quanto sia lento il ritmo delle nuove vaccinazioni, basta un solo dato: in tre settimane le persone che hanno deciso di immunizzarsi sono state appena 30 mila, tra queste l’adesione più bassa si registra negli over 70 e negli ultraottantenni con rispettivamente 2 mila e 908 prime dosi dall’8 novembre ad oggi.