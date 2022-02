Sicilia polveriera inconsapevole, spiata dai sovietici: il dossier Cia 1973

Pozzallo - «Cia. Secret. Recenti notizie indicano che la principale missione in tempo di guerra delle forze navali sovietiche nel Mediterraneo è quella di opporsi alle portaerei e ai sottomarini della Sesta Flotta nelle acque orientali del Canale di Sicilia». Era il giugno 1973 e ufficialmente nel Canale non c’era alcun conflitto, in atto o previsto: anche allora erano "esercitazioni” eppure la Guerra Fredda, senza saperlo, si è combattuta anche davanti a casa nostra. Un conflitto sotterraneo tra super potenze di cui si conosce ancora poco e sui fa luce oggi Repubblica ripescando dai fondali degli archivi Cia un documento desecretato - intitolato Freedom of Information Act Electronic Reading Room - che ripropone quasi la stessa storia in corso in queste ore di fronte alle coste meridionali dell'Isola: sommergibili russi da una parte, navi Nato dall’altra.

All’epoca la tensione era altissima, sebbene anche ora si stia rialzando a livello internazionale, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Adesso da quelle parti la guerra non è più tanto fredda ma già negli anni 70 Mosca e Washington si confrontarono più volte al largo del litorale ibleo, in silenzio ma con mezzi militari armati fino ai denti. «I sovietici non hanno successo nell’inseguimento dei missili balistici sottomarini – scrive nel dossier recuperato l’intelligence americana -, mantengono alcune forze pronte in operazioni non ordinarie fuori dalle acque territoriali».

E ancora: «Possono prendere posizione in un solo giorno in qualsiasi punto del Mediterraneo, contrapponendosi fra uno Stato amico e una forza di opposizione». Dopo numerosi spionaggi, sopra e sotto la superficie marina, gli 007 statunitensi credevano di essere riusciti a conoscere l’esatta consistenza dell’arsenale navale dell’Urss nel Mediterraneo: «Fino a 20 navi, di cui 2 equipaggiate con missili Cruise o a larga gittata; da 8 a 12 cacciatorpediniere; 12 sottomarini, di cui 3 a testate nucleare; infine 10 unità di appoggio, con navi mercantili di copertura». È solo l’iceberg del racconto: molti altri fascicoli riguardanti anche gli anni successivi, devono tuttora essere desecretati.