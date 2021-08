Covid, Sicilia prima a passare in giallo. Cosa cambia

Gialli dal 23 agosto. La Sicilia è la regione con più contagi per Covid (ieri 1.229) e con un’incidenza settimanale dei casi alle stelle (148 ogni centomila abitanti). Nell'Italia bianca, è seguita da Sardegna e Calabria.

Ecco i parametri di occupazione che portano al cambio di colore sia nei reparti di area medica sia in terapia intensiva: i primi sono saturi al 17 per cento a fronte del tetto del 15, i secondi sono qualche decimale sopra il limite del 10 per cento.

A decidere sarà la cabina di regia ministeriale che si riunirà venerdì. Per decidere prende però in considerazione proprio i dati di ospedalizzazione del martedì. Il destino insomma appare segnato, nonostante la corsa tardiva ad aprire nuovi reparti: nelle ultime settimane si è passati da 3.100 posti letto d’area medica a 3.669 e da 668 a 762 in Rianimazione. Ultima per vaccinazioni in tutte le fasce di età, in particolare per gli over 50, ieri la Sicilia ha registrato 77 pazienti positivi in Rianimazione, 6 in più in 24 ore. Il 92 per cento non sono coperti nemmeno con una dose di vaccino.

Così, dopo quasi due mesi, da lunedì la Sicilia sarà probabilmente la prima (e unica) regione a colorare di giallo una mappa finora tutta bianca.

Cosa cambia

La mascherina anche all’aria aperta e stop alle tavolate, con il ritorno del limite di quattro commensali sia all’esterno che all’interno. Non ci sarà invece il coprifuoco, decaduto in tutta Italia il 21 giugno, e nessuna attività economica dovrà chiudere i battenti. Con il nuovo decreto Covid del 23 luglio, che fissa i parametri per i cambi di colore delle regioni e le nuove regole di comportamento, le differenze tra zona bianca e zona gialla sono diventate poche ma per certi versi sostanziali.

Le mascherine

In zona gialla torna l’obbligo di mascherina all’aperto per tutti i cittadini che hanno più di 6 anni. Con l’ultima ordinanza del governatore Nello Musumeci, datata 13 agosto e sospesa solo per la parte che riguarda l’accesso agli uffici pubblici con il green pass, già si impone l’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto nei luoghi affollati. Con il passaggio formale dell’Isola in zona gialla dal 23 agosto, l’uso invece diventerebbe obbligatorio ovunque.

Bar e ristoranti

Si può andare nei bar e nei ristoranti a pranzo e a cena, senza limiti orari. Ma torna il tetto massimo di 4 persone sedute al tavolo sia all’aperto che al chiuso, che può essere derogato solo se i commensali sono tutti conviventi. Al titolare spetta sempre il compito di chiedere l’identità e il recapito dei clienti per l’eventuale tracciamento dei contatti stretti di soggetti che dovessero risultare positivi.

Feste e matrimoni

Anche per feste, banchetti e ricevimenti di matrimonio c’è il limite di 4 persone per quanto riguarda il numero di commensali al tavolo.

Il green pass

Le regole del green pass in zona bianca valgono anche per la zona gialla. La certificazione verde rilasciata a chi ha ricevuto la prima dose di vaccino negli ultimi 15 giorni, a chi è guarito negli ultimi sei mesi, oppure a chi ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 precedenti, serve dal 6 agosto per svolgere numerose attività. In particolare deve essere esibita nei ristoranti e bar al chiuso per il consumo al tavolo, per andare al cinema e a teatro, per partecipare a eventi, congressi e fiere, per frequentare piscine, palestre, centri benessere, circoli sportivi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, per le sale giochi e nei casinò.

Negozi e altre attività

Tutte le attività economiche restano aperte tranne le discoteche, chiuse anche in zona bianca. Non ci sarà il coprifuoco, eliminato il 21 giugno sul territorio nazionale per tutte le fasce di rischio.



Spostamenti

Per quanto riguarda gli spostamenti in zona gialla, dal 16 giugno le visite a casa di parenti e amici sono libere e senza restrizioni. Anche gli spostamenti tra regioni bianche e gialle saranno liberi. L’obbligo di esibire il green pass esiste solo per gli spostamenti da o verso regioni che si trovano in zona arancione e rossa.