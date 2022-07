Sicilia: primarie progressisti, online ha votato il 77%

PALERMO, 23 LUG Alla chiusura delle votazioni per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana, alle 22, hanno votato 30.640 persone il 77%. Il dato è riferito solo ai voti online.

Gli iscritti in totale sono 43020: di questi il 6%, circa 2526, era iscritto per votare nei gazebo. I candidati sono Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s. (ANSA).