Sicilia resta arancione: oggi i nuovi colori, dopo Pasqua le nuove misure

Ragusa - La Sicilia, nonostante il rialzo dei contagi di giovedì che ha portato l'incidenza a 3,6%, ha un indice Rt ancora stabile intorno a 1 e rimarrà dunque arancione. La Lombardia resta rossa come il Piemonte che, pur avendo un Rt a 1.17, non può scendere di livello perché supera la soglia dei 250 contagi settimanali su 100mila abitanti. In Valle d’Aosta «la presenza di nuove varianti anche sul nostro territorio e l’innalzamento dell’indice Rt» hanno convinto la Regione «ad adottare misure più restrittive già dal prossimo fine settimana, quando saranno limitati gli spostamenti fra comuni», mentre da lunedì ci sarà il passaggio ufficiale in zona rossa. Sono già al massimo delle restrizioni il Friuli, Emilia-Romagna, provincia di Trento, Marche, Puglia, Veneto e Campania, dove il governatore De Luca sta valutando se prorogare autonomamente il rosso addirittura fino al 12 aprile. Il Lazio, unico a scolorire, diventa invece arancione: chi già si trova in quest’area – come Calabria, Sardegna, Toscana e Liguria – ci resterà. Questo il quadro che emerge dati Covid alla mano, e che sarà fotografato oggi dall’usuale cabina di regia romana per entrare in vigore da lunedì prossimo, 29 marzo.

In realtà l’attenzione è rivolta in queste ore soprattutto al Dpcm Draghi che da mercoledì 7 aprile sostituirà quello vigente, in scadenza dopo il lunedì di Pasquetta, e conterrà le nuove disposizioni nazionali di contrasto al virus. Come Conte, il nuovo premier cerca una mediazione con governatori e ministri del centrodestra, propensi ad aumentare le concessioni alle attività commerciali, specie quelle ristorative, nonostante i divieti non abbiano ancora portato i benefici sperati: il tasso di positività risale, gli ospedali restano in emergenza e la campagna vaccinale è in ritardo cronico. Tra le ipotesi sul tavolo, una nuova fascia «gialla rafforzata» per i territori che da inizio aprile mostreranno una discesa dei valori epidemiologici: la misura contemplerebbe l’apertura dei locali a pranzo ma con orario ridotto, fino alle 15 o alle 16, così da evitare il rito dell’aperitivo serale. Nei weekend, però, si torna tutti in arancione, e quello del primo maggio in rosso. Sono ancora soltanto “rumors” ma si parla pure di riaprire barbieri e parrucchieri in zona rossa, com’era prima dell’ultimo decreto, per evitare il fenomeno incontrollabile degli appuntamenti a domicilio.