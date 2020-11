Sicilia, sarà un weekend di pioggia e vento

Weekend di maltempo per il sud Italia e per parte del Centro a causa di un vortice mediterraneo di bassa pressione, che proprio il prossimo fine settimana dalla Spagna si porterà verso il Tirreno, attraversando successivamente il meridione. La previsione è del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, secondo il quale «già venerdì noteremo un aumento della nuvolosità con qualche pioggia su Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. Sarà tuttavia nel weekend che il maltempo entrerà nel vivo su parte d’Italia con l'ingresso sui nostri mari del vortice mediterraneo. Sabato piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno la Sardegna, con rischio nubifragi soprattutto sul versante orientale dell’isola, dove non si escludono dissesti idrogeologici. I fenomeni - rileva l’esperto di 3bmeteo.com, si estenderanno poi a Sicilia e Calabria, colpendo soprattutto i versanti ionici, e gradualmente anche sul resto del Sud e parte di Abruzzo e Lazio a fine giornata. Altrove sostanzialmente asciutto salvo precipitazioni tra Piemonte sud-occidentale e Liguria, specie di Ponente, ma in progressivo esaurimento, con neve sulle Alpi Marittime dai 1300m».

Domenica il maltempo, prosegue Ferrara, colpirà il Sud con rovesci e temporali anche di forte intensità, concentrandosi poi anche sul medio versante adriatico con piogge tra Romagna, Marche e Abruzzo, occasionali pure su Emilia e Lazio ma in esaurimento. Non si escludono locali criticità per piogge forti in particolare su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, poi anche tra Abruzzo, Molise e Puglia.

«I venti saranno in netto rinforzo, dapprima soprattutto di Scirocco tra Isole Maggiori e Tirreno, con raffiche anche di oltre 70-80km/h - concludono da 3bmeteo.com - «saranno possibili locali disagi e criticità, con caduta di alberi e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori per mari in burrasca».