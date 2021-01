Sicilia seconda per vaccini ricevuti e penultima per somministrazioni

Roma - E’ la Lombardia la regione italiana con il maggiore numero di dosi di vaccino anti-Covid consegnate

al 31 dicembre, pari a 80.595 (l'1,9% del totale). Le dosi ad oggi somministrate in questa Regione sono 1.545. Lo evidenziano i dati del Report vaccini anti Covid-19 da oggi disponibile, con aggiornamenti continui, sul portale dell’Aifa e altri portali istituzionali. Seguono la Sicilia con 46.510 (1,7%) dosi consegnate di cui 778 somministrate ed il Lazio con 45.805 (5,8%) dosi consegnate di cui 2676 somministrate.

E proprio il Lazio è tra le Regioni più virtuose nella quantità di somministrazioni già effettuate rispetto alle dosi di vaccino giunte nei rispettivi territori. Inseme con la provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia.

In cima alla classifica c'è Bolzano, con 971 somministrazioni su 5.995 dosi ricevute (il 16,2%), poi il Friuli Venezia Giulia (894 su 11.965, pari al 7,5%) e il Lazio (2.897 su 45.805, con 6,3%). In coda tra le regioni c'è la Sardegna (180 su 12.855, 1,4%), dove il nuovo stock di vaccini è però arrivato oggi, mentre in Sicilia che è penultima è arrivato ieri mattina.

Questa la classifica delle regioni in base alle percentuali emerse sulla quantità di somministrazioni già effettuate rispetto alle dosi di vaccino giunte nei rispettivi territori.

Bolzano con 971 somministrazioni su 5.995 dosi ricevute (16,2%);

Friuli Venezia Giulia (894 su 11.965, 7,5%);

Lazio (2.897, 45.805, 6,3%);

Liguria (829, 15.920 5,2%);

Piemonte (1.583, 40.885, 3,9%);

Veneto (1.461, 38.900, 3,8%);

Toscana (874, 27.920, 3,1%);

Calabria (279; 9.055, 3,1%);

Puglia (555, 21.955, 2,5%);

Marche (217, 8.975, 2,4%);

Lombardia (1.841, 80.595, 2,3%);

Emilia-Romagna (975, 43.875, 2,2%);

Campania (720, 32.895, 2,2%);

Basilicata (105, 4.980, 2,1%);

P.A. Trento (100, 4.975, 2,0%);

Valle d’Aosta (20, 995, 2,0%);

Umbria (85, 4.960, 1,7%);

Abruzzo (135, 7.935, 1,7%);

Molise (50, 2.975, 1,7%);

Sicilia (778, 46.510, 1,7%);

Sardegna (180, 12.855, 1,4%).