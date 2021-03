Sicilia, seconda settimana in giallo: potrebbe essere l’ultima? VIDEO

Ragusa - Sui bollettini dei contagi non si notano gli effetti della prima uscita al mare, due settimane fa, quando la Sicilia era ancora in zona arancione, che destò tanto allarme. E’ vero che in qualche caso l’incubazione può dare anche pochi giorni, ma è comunque troppo presto per apprezzare quelli del primo weekend giallo del 20-21, quando pure Marina di Ragusa s’era affollata di gente con bar e ristoranti riaperti a pranzo. Intanto però la percentuale di positività all’1,8%, registrata domenica, è (di nuovo) la più bassa del Paese. I maggiori controlli scattatati in settimana per far rispettare quel che resta delle regole anti Covid sono proseguiti sabato e domenica su litorali e luoghi di movida: la spiaggia palermitana di Mondello, ad esempio, è apparsa molto meno affollata dopo l’ordinanza Orlando che vietava la sosta sulla battigia, come vediamo nel primo video allegato. A quanto riferiscono i media locali, però, la ressa si è semplicemente spostata altrove. Da Catania, nel secondo video, sono giunte invece proteste dei residenti per gli assembramenti di domenica nelle vie dell’aperitivo. Nulla in paragone al delirio collettivo andato in scena sulla Darsena a Milano, che da oggi torna arancione. A chi se lo fosse perso lo mostriamo nel terzo video: tanta idiozia, soprattutto nella Lombardia falcidiata dal Covid, fa solo cadere le braccia.

Tuttavia anche in Sicilia il bottino dei controlli, sul rispetto del Dpcm, è sempre più magro. Un paio di ristoranti chiusi perche attivi oltre l’orario consentito, uno proprio a Catania e l’altro a Palermo (in quest’ultimo caso un avventore che si è rifiutato di fornire i documenti ai carabinieri è stato pure denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale). Sanzionati per lo stesso motivo anche due bar: uno a Pantelleria e l’altro a Caltanissetta, che tra l’altro permetteva ai clienti di giocare a biliardino (tuttora vietato insieme a slot machine, puntate e scommesse). Tanto almeno è giunto nel weekend sui taccuini dei giornali. La brutta notizia arriva invece dall'accertamento della variante sudafricana su un marittimo 32enne rientrato a Mazara del Vallo l'11 febbraio, dopo due mesi di lavoro in Africa: i medici del Policlinico di Palermo stanno sequenziando il tampone della moglie, già infettata e in isolamento assieme al marito. Cominciano 7 giorni cruciali per soppesare, nei bollettini pomeridiani, la reale portata della maggior circolazione in corso, sia di persone che di varianti. L’equazione ormai è nota: più infezioni, più ricoveri. A quel punto altro che zona bianca: sarà già difficile tenersi stretto il giallo, in una penisola che volge tutta verso l’arancione o il rosso.