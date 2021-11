Sicilia sgretolata dal maltempo, crolli a casa e a scuola FOTO | VIDEO

Catania - Uno squarcio sul tetto del corridoio centrale del liceo scientifico “Boggio Lera” di Catania, sfondato stamani dalle infiltrazioni d'acqua delle piogge notturne: solo per caso non ci sono state vittime tra studenti e insegnanti. Naturalmente le lezioni sono state sospese e l’istituto evacuato.

Il day after della nuova ondata di maltempo, tuttora in corso in alcune province siciliane, continua a provocare danni anche nell’agrigentino: sempre in mattinata, nel centro storico del capoluogo, è collassato un vecchio stabile: anche in questo caso, fortunatamente non ci sono stati feriti. Nel video, il dissesto lasciato dal nubifragio di martedì in via della Pace.