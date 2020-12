Sicilia, stop ai rientri. Piccoli comuni: "Non possiamo controllare tutti"

Ragusa - Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Fine degli spostamenti festivi tra regioni. Fino alla Befana potrà entrare e uscire dalla Sicilia, e muoversi al suo interno, solo per tornare alla propria residenza o per gli usuali motivi di lavoro e urgenza, da documentare con l’autocertificazione ai controlli: saranno questi i protagonisti dei prossimi giorni, anziché i rientri. Ora che l’Isola ne ha fatto incetta, i sindaci dei piccoli comuni dell’Isola iniziano a contare nuclei e famiglie che hanno ripopolato i loro paesi, accorgendosi che li aspetta un lavoro insormontabile. Come controllare con una manciata di vigili urbani le migliaia di movimenti e incontri, che restano consentiti entro certi limiti, e il rispetto del caleidoscopio di misure governative? A Cefalù, ad esempio, ci sono in tutto 15 vigili urbani, a Bagheria 27, 16 a Monreale, 12 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: tutti piccoli comuni limitrofi alle grande città, e dunque zone di transito obbligate, impossibili da monitorare in maniera capillare come richiederebbe la situazione.

Il caso limite a Ventimiglia di Sicilia, nel Palermitano, dove i vigili sono in tutto 2 e devono ancora smaltire le ferie. Il sindaco Antonio Rini spera in una sorta di Grande Fratello spione: “Ci conosciamo tutti, ognuno sorveglierà l’altro”. Pochi uomini e troppe regole, tanto che il governatore Musumeci ha rinunciato a rimpinguare il Dpcm nazionale. I fondi perequativi per sbloccare gli straordinari degli agenti della municipale sono ancora sigillati a Palazzo d’Orleans e di nuove assunzioni non se ne parla: “Conte ci aveva promesso una deroga per le assunzioni - lamenta il primo cittadino di Avola vicepresidente dell’Anci, Luca Cannata - Poi però non se n’è fatto nulla e adesso ci mandano così, allo sbaraglio”. A dare una mano, con check point ai confini comunali e posti di blocco in centro, saranno dunque le pattuglie delle altre forze dell’ordine - carabinieri, polizia e guardia di finanza, esercito incluso - coordinate dalle prefetture locali e strappate per qualche giorno al loro lavoro. Il resto, sarà affidato come al solito al senso di responsabilità dei cittadini. Non c’è altra via.