Sicilia, tante dosi pochi vaccinati: il sito con i dati in tempo reale

Ragusa – Neanche 800 vaccinati al 31 dicembre in Sicilia, a 5 giorni dall’avvio della campagna, quasi tutti operatori sanitari. Ma è stato somministrato appena l’1,7% delle 46.510 dosi Pfizer consegnate finora all’Isola, la percentuale più bassa. Eppure dopo la Lombardia siamo la Regione che ne ha avute di più, perfino di Piemonte e Lazio, che però ne hanno già vaccinati rispettivamente più del doppio e sei volte tanto. Tutti i dati - divisi per regione, sesso, fascia d’età e categoria - sono aggiornati in tempo reale, ora dopo ora, sul sito creato ad hoc dal governo a questo indirizzo.