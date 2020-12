Sicilia: temono gli arrivi, ma in tv vanno in onda gli spot turistici VIDEO

Ragusa - E’ bellissima la Sicilia. Talmente bella che neanche i miseri spot in circolazione in questi giorni sulle reti televisive nazionali riescono a mortificarla, e si resti lì, a guardare le immagini del paradiso terrestre che scorrono sul piccolo schermo, con la bocca aperta. Scordandoti per un attimo che c’è il Coronavirus e gli spostamenti sono vietati. Sono almeno tre le pubblicità attualmente in onda tra canali Rai, Mediaset e La7 che richiamano visitatori e turisti, da ogni parte d’Italia e del mondo. Ma a chi si rivolgono? Non c’era la preoccupazione in particolare dal prossimo weekend, decine di migliaia di persone si riversassero sull’Isola facendo peggiorando un bollettino pomeridiano già agonizzante? Le prenotazioni su siciliacoronavirus.it sono già arrivate a 20mila. Si vuole “tamponare” l’ondata di arrivi piazzando ceck point in porti e aeroporti, nonostante il Covid sia in casa, e poi da venerdì si aumentano i voli, portandoli fino a 50 al giorno a Palermo. E in più ci si aggiunge il carico delle reclame tv, che mostrano lidi e monumenti, quando è chiaro a tutti che chiunque arriverà sarà per starsene chiuso a casa.

Per ultimo hanno riciclato quello lanciato con l’hashtag #YourHappyIsland a giugno - altrettanto inopportunamente, vista come ci ritroviamo - sostituendo le sequenze più estive e inserendo in sottofondo una baritonale voce narrante. Di sicuro la gestione dell’emergenza è stata hippie, o quanto meno contraddittoria, specie da parte dell’assessorato al Turismo. Solo la settimana scorsa l’avvio dello spot su Agrigento - in replica pure su TV8, Nove e Skytg24 per chi se lo fosse perso - inserito nella più vasta campagna promozionale "Tutto questo è in Sicilia", che proprio nel mese di dicembre ne promuove le seducenti destinazioni. Soldi buttati. E tanti. Non solo per l’assoluta mancanza di una idea che non sia la trita carrellata di inquadrature a coste e piatti tipici, che nulla aggiunge alle versioni girate da mezzo secolo a questa parte. Ma anche e soprattutto per il periodo totalmente fuori contesto in cui è stata preordinata la diffusione nelle case dei cittadini. Si dirà: la programmazione era già stata stabilita prima dell’epidemia e i soldi sono dell’Ue, a cui dobbiamo rendicontare le spese. Abbiamo rivoluzionato tutto, stravolto le nostre vite, e non si riesce data l’urgenza a modificare un palinsesto pubblicitario? Siamo certi che l’Europa capirebbe e anzi approverebbe un pizzico di zelo in questa delicatissima fase, in cui si cerca disperatamente di resistere in attesa dei vaccini.