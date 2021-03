Sicilia, ultimo weekend giallo: spiagge deserte come non mai VIDEO

Ragusa - Che i siciliani abbiamo improvvisamente ricominciato a preoccuparsi del Covid? Nonostante il bel tempo nel weekend non s’è vista anima viva sui litorali. Nel primo filmato, girato domenica, vediamo la spiaggia di Pozzallo; nel secondo, sempre di ieri, il porto di Marina di Ragusa; nel terzo la famigerata Mondello, supervisionata dalla polizia a cavallo. Se i lungomari sono apparsi semi deserti, nelle vie del passeggio e degli apertivi si sono registrate invece parecchie presenze. Solo ad Augusta sono state multate Una trentina di persone, sprovviste di mascherina, per violazione del coprifuoco senza giustificato motivo . Un pub di Siracusa, nel centro storico di Ortigia, è stato multato perche continuava a servire alimenti e bevande oltre l’orario consentito. Lo stesso nel centro di Porto Empedocle, dove al proprietario recidivo l'importo è stato raddoppiato a 800.

Un blitz in un’associazione culturale trasformata in sala-giochi, a Catania, ha fruttato quasi 65mila euro: oltre ad essere era piena di avventori non registrati, alcuni pregiudicati, senza dispositivi di protezione individuale, alle prese con slot machine che, oltre ad essere vietate, erano pure allacciate abusivamente alla rete elettrica. A Palermo chiuso un supermercato che vendeva alcol dopo le 18 contro l’ordinanza Orlando, e due bar con troppi clienti, in piedi e seduti ai tavoli, assembrati senza distanze. I Nas di Ragusa hanno sconfinato a Canicattini Bagni, dove hanno chiuso una casa di riposo denunciando il titolare per l’assenza di misure anti contagio, tra le molte altre violazioni igienico-sanitarie riscontrate. Da oggi e fino a Pasqua, col ritorno dell’arancione, i controlli in strade, piazze e locali aumenteranno e sarà necessaria l’autocertificazione per uscire dal comune e spostarsi dalle 22 alle 5.