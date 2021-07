Sicilia, vaccini Covid in spiaggia: ne parla pure la tv russa VIDEO

Palermo – Il servizio realizzato dall’agenzia di stampa nazionale russa, Rutply, in onda sul canale Sputnik, a proposito dell’ultima frontiera della campagna vaccinale siciliana. "Nelle ultime settimane in Sicilia c’è stato un brusco rallentamento delle vaccinazioni anti-Covid - scrive il corrispondente -. Per cercare di riprendere il passo in alcune province saranno attivi degli hub mobili per immunizzare le persone direttamente nelle località balneari e di ritrovo della movida". Ecco cosa ne pensano i bagnanti intervistati.