Sicilia, vi è piaciuto l'assaggio di estate? Bene, torna l'inverno

Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone si espanderà dall'Europa sudoccidentale verso quella centrale. È quanto sostengono i meteorologi di 3Bmeteo. Con il rinforzo della pressione sul Mediterraneo centrale, la giornata di lunedì comincerà in gran parte soleggiata sulle regioni settentrionali o comunque poco nuvolosa. Un po' di instabilità è prevista nel pomeriggio sulle Prealpi lombardo-venete, Appennino Emiliano e zone interne del Levante Ligure. Sulle regioni centrali giornata generalmente poco o parzialmente nuvolosa, mentre al Sud Italia, è attesa la risalita di un corpo nuvoloso dal basso Mediterraneo verso nordest. Maltempo in Sardegna e Sicilia centro-occidentale, con piogge e rovesci in estensione alla Calabria. Temperature in calo.

Al Nord, tempo discreto salvo un parziale aumento dell'instabilità pomeridiana su Prealpi e Appennino con qualche acquazzone in sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature in calo, massime tra 15 e 20.

Al Centro, bel tempo ma di pomeriggio sono previsti isolati piovaschi. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 21. Al Sud, nubi in transito tra Sicilia e Calabria con piogge. Temperature in diminuzione, massime tra 19 e 24.

Le previsioni di martedì 4 maggio

Al Nord, nubi sparse e schiarite con qualche pioggia, massime tra 15 e 20. Al Centro, bel tempo prevalente con qualche annuvolamento. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21. Al Sud, nubi anche compatte tra Sicilia e Calabria con deboli piogge, parzialmente nuvoloso e asciutto sulle altre regioni. Temperature in calo, massime tra 17 e 22.