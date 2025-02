Sicilia, via da oggi alle domande per il reddito di povertà: come richiederlo

Palermo - Da oggi, 25 febbraio, sarà possibile inviare la domanda per ottenere un contributo una tantum dal valore di 5mila euro massimo. Il sussidio economico è destinato alle famiglie siciliane in difficoltà economiche. La regione ha messo a disposizione 30milioni di euro, e l’erogazione delle somme sarà gestita dall’Irfis. La richiesta può essere effettuata solo nel sito online che sarà attivo dalle 12:00 di oggi. E’ inoltre possibile presentare le domande fino alle ore 17:00 del 15 aprile prossimo. La selezione avverrà secondo criteri economici e sociali, con priorità ai nuclei familiari in condizioni di disagio maggiori.

Chi può avere il contributo: requisiti

Possono fare richiesta per il contributo regionale solo i residenti in Sicila da almeno 5 anni e con un Isee, riferito all’anno 2023, non superiore a 5000 euro. In base ai criteri, verranno assegnati dei punti alle famiglie richiedenti e poi verrà stilata una graduatoria. La somma sarà erogata secondo queste fasce:

5000 euro oltre i 30 punti

3500 euro fino a 30 punti

2500 euro fino a 20 punti

Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito a chi ha un Isee tra 0 e 1500 euro. Le famiglie con un Isee fino a 3500 euro avranno 8 punti, mentre 6 punti andranno a chi ha un Isee fino a 5000 euro.

Come presentare la richiesta per il reddito di povertà

Per chi è interessato, dalle 12:00 di oggi basterà accedere alla piattaforme online del sito Irfis. È possibile effettuare l’accesso tramite Spid o Carta nazionale dei Sevizi (CNS). Dopo l’accesso si può procedere con l’invio della domanda entro i tempi stabiliti. Dopo le ore 17:00 del 15 aprile, infatti, il sito non accetterà più nuove domande.

L’assegnazione dei punti

Dei punti aggiuntivi verranno assegnati in base alle specifiche situazioni familiari. 1 punto per ogni componente fino ad un massimo di 9 per famiglie con 8 membri. Due punti aggiuntivi verranno dati per ogni figlio minorenne. Chi vive in affitto otterrà altri 5 punti, mentre 8 punti andranno a chi vive in condizioni di disagio sociale. Rientrano in questo caso le ragazze madri, le donne vittime di violenza o le vedove con figli.

A parità di punteggio verrà data priorità alle famiglie con più minori a carico. Nel caso di un’altra parità, allora si preferirà chi si trova in stato di disagio sociale. I beneficiari del fondo a disposizione saranno coinvolti in attività socialmente utili, a seconda delle intese con i comuni di residenza.