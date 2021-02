Sicilia, weekend giallo Draghi: nuovo colore e nuovo governo insieme

Ragusa – Il voto dei 5 Stelle su Rousseau, che ha decretato il sì a Draghi col 59% dei sì, era l’ultimo atto di una prima parte della commedia dal finale già scritto, la seconda dovrebbe procedere ora speditamente visti gli applausi raccolti prima dell’intervallo. L’insediamento del nuovo governo sarà scandito da altri 4 atti formali, dalla risalita al Colle alla fiducia a Montecitorio, sul primo dei quali - la consegna della personale e non concordata lista dei ministri a Mattarella - il premier incaricato s’è portato avanti ieri, insieme ai punti del programma che scandirà finalmente con la sua voce dopo l’incontro al Quirinale. Se avvenisse in giornata, potremmo cominciare il weekend sapendo cosa intende fare concretamente per rilancio economico, istruzione, vaccini. E fasce colorate. Queste cambieranno sì già oggi e l’ufficializzazione spetterà ancora al ministro uscente della Salute Roberto Speranza, chiamato all’ultima decisione sulla base, tuttavia, di report regionali a cui il dicastero si limita ormai a mettere il bollo.

Contrariamente a quanto affermato a inizio settimana, Musumeci non ha voluto neanche attendere dati di ieri, né quelli di questo pomeriggio, per annunciare che chiederà a Roma l’area gialla anticipata a domenica 14, San Valentino, con l’apertura straordinaria dei ristoranti fino alle 22 di sera per la festa degli innamorati. Probabile che il cartellino giallo scatti 24 ore prima del previsto, molto meno che venga concessa la consumazione ai tavoli fino a quello che – se non verrà posticipato – resta l’orario del coprifuoco (a meno che non si posticipi pure questo). Il coprifuoco, insieme al divieto di spostamento interregionale se non per validi motivi, è tuttora considerato dall’attuale Cts (che non dovrebbe subire stravolgimenti) come una misura minima necessaria e trasversale alle differenti aree di rischio. E’ fin troppo scontato che non si potrà fare un’eccezione per la sola Sicilia, senza rivedere la norma a livello nazionale: possiamo solo immaginare il putiferio che si scatenerebbe tra i ristoratori delle altre regioni, che chiederebbero altrettanto ai rispettivi governatori.

Né è credibile che Palazzo d’Orleans s’azzardi a tentare il colpo di spugna in autonomia: lo porrebbe subito in contrasto col nuovo esecutivo alle porte, benedetto pure da Berlusconi. Anche sull’Isola si gioca infatti un match politico, parallelo ma dall’esito più incerto. La sterzata del governatore si è resa necessaria per evitare di inimicarsi una discreta fetta di elettorato e sfaldare la coalizione che lo sorregge: imprenditori alleati che appoggiano le proteste del mondo della ristorazione e del turismo, ed esponenti di Lega e Fratelli d’Italia che vorrebbero piazzare il loro cavallo a Palazzo d’Orleans dopo Musumeci. Il pugno duro penalizza tanti e piace a pochi: anche autonomisti e centristi premono per la ripresa delle varie attività, ma è chiaro che lo scacchiere politico siciliano risentirà dei movimenti dei nuovi inquilini di Palazzo Chigi. La neo maggioranza muoverà il primo passo verso il portone a ridosso di San Valentino, in un inedito idillio d’amore, proprio mentre la Sicilia varcherà compatta la soglia del giallo.