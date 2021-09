Sicilia, zona arancione scongiurata per i prossimi 15 giorni

Fino al 20 settembre la Sicilia resta zona gialla. Secondo il monitoraggio settimanale, la Sicilia è l’unica regione con rischio moderato ma con alta probabilità di progressione: entro il mese si potrebbero sforare i tetti di occupazione di reparti ordinari e di terapia intensiva, il che farebbe scattare la restrizione da zona arancione.

La Sicilia continua a viaggiare al ritmo di oltre mille positivi al giorno e resta prima fra le regioni per nuovi casi: sono 1.200 i contagiati registrati ieri, con 18mila tamponi. L’incidenza sale dal 6,1 al 6,6 per cento. Dodici anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, gli ingressi in Terapia intensiva. Aumentano però i posti letto occupati: da 115 a 117 in intensiva. I ricoveri ordinari passano da 842 a 848. I morti sono 22.

Secondo Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, il tasso di occupazione delle Terapie intensive in Sicilia è al 13 per cento ( la soglia critica da non superare è il 20), quello dei reparti di degenza ordinaria è al 23 per cento ( non si deve oltrepassare il 30). In effetti sul portale di monitoraggio giornaliero dell’Agenas, già il 20 agosto scorso sono spuntati a sorpresa ben 911 posti letto intensivi rispetto ai 762 del giorno prima. Ieri erano 869, mentre su quelli "attivabili" il dato era zero. All’appello ne mancano 42.

Intanto le vaccinazioni in Sicilia accelerano ma non ovunque. L’ultimo report della settimana dal 27 agosto al 2 settembre registra 163.302 nuove somministrazioni, di queste 65.005 sono prime dosi. Un aumento di 2.255 iniezioni rispetto alla settimana precedente, pari a un più 5,59 per cento.