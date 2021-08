Sicilia, zona bianca addio: ci si rivede a ottobre, forse

Ragusa - In un mese e mezzo i nuovi positivi in Sicilia sono aumentati del 209% e il trend non accenna a rallentare: difficile che entro due settimane – il tempo minimo necessario per ricambiare colore – i dati possano tornare entro le soglie della zona bianca. Anzi le statistiche dell'università Lumsa e dello Stat-Group19, il team interaccademico di ricerca sulla pandemia, prevedono che il picco della quarta ondata arriverà sull’Isola proprio a metà settembre, sfondando il tetto dei 2mila contagi giornalieri. Le infezioni ricadranno a pioggia sui ricoveri nei successivi 14 giorni e, dunque, per tutto il prossimo mese la zona bianca resterà un ricordo.

Dai + 3.143 casi della settimana 16-22 agosto, siamo passati a +9.715 tra il 20-26 agosto: di positività - che prescinde dal numero di tamponi effettuati - è schizzato da 3,8 a 8,1%, con lo stesso numero di test. La zona gialla non stopperà la circolazione del virus e non dev’essere vissuta come una punizione, giacché non comporterà particolari restrizioni rispetto alle attuali (ammesso e non concesso che vengano rispettate), ma come un monito. Un avvertimento rivolto sia alla popolazione - a vaccinarsi in fretta e rispolverare i vecchi accorgimenti (disinfettare le mani ed evitare folle) - che alle istituzioni - a rinforzare i controlli delle violazioni e gestire meglio la macchina ospedaliera.

Altrimenti le “orange zone” già ricomparse sul territorio si estenderanno , come già successo, fino a coprire tutta la regione. Secondo molti esperti, in realtà, le vere cifre sarebbero già da arancione: “Le ospedalizzazioni odierne sono più alte delle previsioni - avverte lo statistico Giuseppe Natoli, coordinatore di ricerca clinica al Civico di Palermo -, questo denota sicuramente un numero di positivi superiore a quelli ufficialmente conteggiati", che non passano dai bollettini quotidiani ufficiali. Anche i vaccinati, ad esempio, possono prendere il virus in modo lieve o asintomatico, senza sentire quindi la necessità di pagare per fare un tampone: non rientrano nelle statistiche, ma vanno in giro sicuri e possono essere veicolo di contagio per chi non è immunizzato.