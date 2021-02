Sicilia zona gialla per San Valentino

Sic stantibus rebus. Restando così le cose la Sicilia diventerà zona gialla per San Valentino. Nell'Isola l'indice di trasmissione del contagio è sotto la media nazionale, secondo il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. Partendo dalla zona rossa non è tuttavia consentito il doppio salto di zona e l'ordinanza ministeriale prevede che si debba restare per almeno due settimana della stessa fascia di rischio, ovvero quella arancione, nel nostro caso.

La zona gialla per la Sicilia dovrebbe scattare dal 14 febbraio, se non ci saranno improvvise impennate di contagi. E quindi sarebbe possibile la riapertura di bar e ristoranti.