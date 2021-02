Sicilia in zona gialla, ristoranti aperti fino alle 18

Da lunedì la Sicilia torna in zona gialla, cosa cambia per i ristoratori? La gran parte del fatturato si fa di sera e la zona gialla impone la chiusura serale.

Zona Gialla, caffè e cornetto al bar

Con la zona gialla è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Rimangono sospese le attività come cinema, teatri e palestre.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza.