Sicilia zona rossa da domenica

Da domenica la Sicilia entra in zona rossa, mentre tre quarti dell'Italia non sarà più in zona gialla. E' in corso il monitoraggio della Cabina di regia e in base ai nuovi parametri diventerebbero una quindicina le Regioni e Province in arancione o rosso. A quelle diventate arancioni la scorsa settimana cioè Calabria, Emilia, Veneto, Sicilia e Lombardia (le ultime due avviate verso il rosso) si aggiungerebbero almeno altre nove realtà locali. Tra queste certamente il Lazio.

Il ministro alla Salute Roberto Speranza questa sera o domenica farà la nuova ordinanza per far partire nelle varie Regioni le misure legate ai colori da domenica. Il governo ha tolto la zona arancione in tutta Italia nel week end ma ha messo parametri più stringenti per la zona gialla. Così con un Rt superiore a 1 si diventa arancioni anche con il rischio moderato (con 1,25 invece si va in rosso) ma quando il rischio è alto si entra nella stessa zona anche con un Rt sotto 1.