Sicurezza stradale, installati i dossi stradali a Cava d’Aliga e Sampieri

Scicli - Cava d’Aliga e Sampieri da oggi sono più sicure. L’amministrazione Marino ha proceduto a realizzare cinque dossi stradali, due lungo viale della Pace a Cava d’Aliga e due in via Carignano e uno ulteriore in via Ognina a Sampieri, per indurre gli automobilisti a pigiare il pedale del freno lungo le arterie viarie del centro storico delle due borgate, strade purtroppo attraversate sino ad oggi ad alta velocità dagli utenti della strada.

Da anni i residenti nelle due frazioni rivierasche segnalavano l’esigenza di installare presidi che inducessero gli automobilisti e i motociclisti a moderare la velocità in viale della Pace e in via Carignano. Le due strade hanno la stessa caratteristica: sono strade di collegamento densamente trafficate in estate e in inverno che ricadono tuttavia nei centri storici delle borgate.

Finalmente, l’amministrazione in carica ha risolto, grazie al lavoro della Polizia Locale al cui comando è Maria Rosa Portelli, in maniera radicale il problema, creando i cinque dossi, installando una segnaletica verticale e orizzontale che impone il limite di velocità a 30 km orari, cui si aggiungono i dissuasori di velocità Velo Ok di colore arancione.

Il sindaco, nella sua veste anche di assessore alla Polizia Municipale, ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto, atteso da anni, e finalmente realizzato.