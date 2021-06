Silvana Grasso si candida presidente della Regione Siciliana

Catania - Difficile non amarla. Da assessore alla cultura della giunta Scapagnini a Catania andò in televisione con un serracco per annunciare che avrebbe aperto i forzieri dello scrigno culturale di Castello Ursino.

La scrittrice Silvana Grasso ha ufficializzato su Facebook di volersi candidare alla presidenza della Regione Siciliana: "La mia candidatura a presidente della Regione #sadafa".

La Grasso non rivela il partito e l'orientamento politico cui si ispira. La sua sembra più una messa a disposizione, in cerca di qualcuno che scommetta su di lei come outsider.