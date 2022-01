Silvia Tortora è morta, lascia il marito Philippe Leroy. FOTO

Roma - Silvia Tortora è morta a soli 59 anni in una clinica romana nella notte: figlia dell’indimenticabile Enzo Tortora, è stata una giornalista di incredibile talento. Nel corso della sua vita, ha lavorato impegnandosi al massimo, sempre sul pezzo. Indimenticabili le sue interviste per La storia siamo noi. Sposata con l’attore francese Philippe Leroy, lascia due figli, Filippo e Michelle.

Addio a Silvia Tortora: è morta a 59 anni

Nata a Roma il 14 novembre del 1962, Silvia Tortora è stata una giornalista di grande talento. Figlia di Enzo Tortora, giornalista e conduttore televisivo, e della seconda moglie Miranda Fantacci, ha iniziato a collaborare nel 1985 a Mixer, con Giovanni Minoli. In seguito, dal 2004, si è dedicata alle grandi interviste de La storia siamo noi, dove ha lasciato il segno.

Dal 1988 fino al 1997, ha lavorato per il settimanale Epoca e, nel 1999, ha raggiunto un grande traguardo, vincendo il nastro d’argento al Festival di Taormina, grazie al suo contributo per il film Un uomo perbene di Maurizio Zaccaro. Una vita, la sua, spesa al giornalismo, alle parole, che erano tanto care anche al padre Enzo: Silvia ha contribuito a rendere grande il giornalismo italiano.

L’addio alla Tortora, che secondo quanto riferito da Ansa si è spenta nella notte tra il 9 e il 10 gennaio del 2022, ci colpisce tutti in qualche modo: giovane, aveva compiuto 59 anni da pochi mesi. Da giorni, comunque, sembra che versasse in condizioni serie, ma la famiglia per il momento ha scelto il silenzio. Una via che rispecchia l’esistenza stessa della Tortora, del cui privato si conosce poco.

La storia d’amore con Philippe Leroy

Il primo settembre del 1990, Silvia Tortora è convolata a nozze con l’attore francese Philippe Leroy: dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Michelle e Filippo. La vita sentimentale della giornalista è sempre stata un “mistero”: molto riservata, non ha mai parlato pubblicamente dell’amore che la legava a Philippe, preferendo concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo lavoro.

I figli di Silvia Tortora

La giornalista lascia due figli: Michelle e Filippo, avuti con Leroy. Come per il marito, non si conosce molto della vita privata. Il riserbo è sempre stato una sua grande caratteristica, uno stile di vita, se così possiamo definirlo.

La carriera di Silvia Tortora

Una carriera composta tra riviste, quotidiani, programmi televisivi. Una vita anche spesa per supportare il padre, Enzo. Il suo addio alla vita ci ha lasciato attonite, soprattutto per la giovane età. Legata principalmente al programma Mixer, ha sapientemente ricostruito ritratti della storia italiana, oltre che dei personaggi dello spettacolo, ma anche dello sport e della politica, con una penna che difficilmente dimenticheremo.

Nel 2002, ha curato il libro Cara Silvia: lettere per non dimenticare, edito da Marsilio Editore. Ha anche pubblicato nel 2006 Bambini cattivi. E se da una parte ha vissuto un’esistenza al massimo, grazie alle sue amate parole, dall’altra le erano rimasti dolore e amarezza per la vicenda del padre, Enzo Tortora: “Dal mio punto di vista, nulla è cambiato: sono trent’anni di amarezza e disgusto“, aveva svelato il suo pensiero in un’intervista per il 30esimo anniversario della scomparsa di Tortora.