Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale di Monaco

Principato di Monaco - Silvio Berlusconi, a quanto si apprende da ambienti di Forza Italia, è stato dimesso dall'ospedale Monaco, nel Principato, dove era ricoverato da lunedì per alcuni controlli. L'ex premier è tornato a casa di sua figlia Marina in Provenza. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato nel reparto cardiotoracico dell'ospedale monegasco per controlli ritenuti urgenti dal medico personale, Alberto Zangrillo, per disturbi di natura cardiaca. Berlusconi si trovava nella residenza della figlia, a Valbonne, non lontano da Nizza.