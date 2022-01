Milano - Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato da giorni a causa di una infezione alle vie urinarie. Berlusconi torna ad Arcore.

Il leader di Forza Italia ha lasciato l'ospedale alle 12.30; al suo fianco la compagna, Marta Fascina. Cappotto nero, un cappello sul capo e mascherina, il Cavaliere ha fatto un cenno di saluto ai giornalisti e fotografi presenti in massa ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. In questo momento per Berlusconi è importante recuperare una buona condizione generale. Non è escluso che nelle prossime ore il Cavaliere possa tornare per ulteriori controlli.

La crisi dovuta all'infezione è stata superata ma è stata pesante, tanto da rendere necessaria l’applicazione di terapie massicce. Secondo quanto trapela, il cuore del leader di Forza Italia avrebbe però retto «egregiamente» le cure.

Nei giorni scorsi era emerso come l'umore di Berlusconi — che aveva rinunciato, lo scorso sabato, a correre per la presidenza della Repubblica — fosse particolarmente scuro: «lo raccontano triste, depresso, che alterna rabbia a scoramento». Pochissime le persone che sono state ammesse a fargli visita: oltre alla compagna, i figli, amici di sempre come Fedele Confalonieri e pochissimi esponenti del partito. Dall'ospedale, Berlusconi ha parlato nei giorni scorsi sia con il premier, Mario Draghi, sia con il presidente della Repubblica appena riconfermato, Sergio Mattarella.

Berlusconi, che ha 85 anni, ha avuto negli ultimi anni diversi problemi di salute che lo hanno costretto più volte a check up presso l'ospedale milanese.

Nel giugno 2016, il Cavaliere venne operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 ritornò in sala operatoria per un’occlusione intestinale; nel settembre 2020 affrontò il Covid-19, una battaglia da lui stesso definita durissima: «Non credevo di farcela», disse all’uscita dall’ospedale visibilmente emozionato. Berlusconi soffre di fibrillazione atriale parossistica, un’alterazione del ritmo del cuore. Il problema si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto: per tenerla sotto controllo, da anni, l'ex premier ha il pacemaker.