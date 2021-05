Silvio Berlusconi, Salvini rivela: "Non sta benissimo"

Milano - "Berlusconi non sta benissimo". La frase, sibillina, è di Matteo Salvini. "Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà, mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero", fa sapere a Un giorno da pecora l'ex ministro scagionato oggi dalla Procura di Catania dall'accusa sequestro di persona per non aver fatto sbarcare i migranti a bordo della ong.

Quella tra Salvini e Berlusconi è stata una telefonata affettuosa, rendono noto fonti della Lega. Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Ospedalizzato dalla mattinata di martedì, il Cavaliere continua ad essere sotto il controllo dei medici del San Raffaele, con un quadro clinico piuttosto complicato e aggravatosi dal Covid contratto a settembre. Dallo staff dell'ex Premier e da Forza Italia continua il massimo riserbo. L'1 maggio scorso, dopo 24 giorni di permanenza presso il San Raffaele, il leader di Forza Italia era stato dimesso.