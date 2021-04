Simona pittrice a 3 anni per curare una malattia rara

Sciacca - Simona ha tre anni ed è affetta da artrogriposi, una rara forma di rigidità di arti superiori e inferiori. La patologia non le permetteva di alzare le braccia e afferrare oggetti fino a un anno fa. La piccola, dopo gli interventi chirurgici prima al Bambino Gesù di Roma e poi all’Ospedale di Trieste, ha iniziato all’Istituto Maugeri di Sciacca un lavoro specialistico. Per terapia e passione si è messa a pitturare e ora le sue abilità migliorano di giorno in giorno.

Durante le attività riabilitative Simona veniva stimolata a scoprire le tempere con le sue mani sulla carta e, nella sorpresa di tutti, ha realizzato delle creazioni su tela.

I genitori di Simona ora hanno donato computer e giochi con le offerte raccolte grazie ai quadri della piccola. I disegni realizzati all’inizio a scopo terapeutico hanno rivelato il suo talento artistico. Con le mostre realizzate si sono raccolti fondi a favore delle strutture che l’hanno curata.