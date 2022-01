Sindacato scolastico, eletto Antonino Restivo

Scicli - Eletto il Segretario dell’Anpa federaqzione Gilda Unams. Si tratta di il Antonino Restivo.

L’Anpa nasce in provincia di Ragusa nel 2003 per volere di Piero Falla, Salvatore Garofalo e Bartolomeo Pelligra, per far valere i diritti del Personale Ata all’interno delle Istituzioni Scolastiche.

Nel 2011 è subentrato Antonino Restivo, che al Congresso Nazionale tenutosi ad Amantea nel 2016 è stato chiamato dal Segretario Nazionale allora in carica come componente nel Direttivo Nazionale.

Nel settembre 2019 a seguito della prematura scomparsa del Segretario Nazionale Carmine Urso, Restivo ha ricoperto la carica di Segretario Nazionale Pro-tempore in attesa delle Elezioni Congressuali.

Nei giorni 7-8-9 gennaio 2022 ad Amantea (CS) si è svolto il Congresso Nazionale ANPA che ha visto eleggere tre Componenti iblei nel Direttivo Nazionale: Piero Falla, Ignaziella Lumiera e Antonino Restivo, un Componente tra i Probiviri: Salvatore Garofalo e un Componente tra i Sindaci: Rosario Di Dio.

Il Comitato Direttivo Centrale ha eletto all’unanimità tra i membri della Giunta Esecutiva il Segretario Nazionale nella persona di Restivo.