Sindaco Ammatuna contro nomina Pino Drago all'Asp

Pozzallo - "Sopresa e sconcerto".

Sono i sentimenti del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna alla notizia della nomina del dottor Pino Drago a manager dell'Asp di Ragusa da parte della Giunta di Governo Schifani.

"Il Dr. G. Drago è imputato in un importante processo per reati di non poco conto, nella sua veste di Direttore Sanitario Aziendale insieme all'ex manager Maurizio Aricò ed altri -scrive il sindaco di Pozzallo Ammatuna-. Anche l’ASP, che lui deve gestire, si è costituita parte civile nel processo e quindi il dottor Drago è incredibilmente parte e controparte nelle aule giudiziarie. Sia chiaro, il processo è ancora in corso e non ci sono a tutt’oggi sentenze e quindi nè assolti e nemmeno colpevoli, ecco perché occorreva ed occorre aspettare la fine dell’iter processuale. La grave situazione sanitaria della provincia di Ragusa presupponeva maggiore cautela, equilibrio e senso di responsabilità".