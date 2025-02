Sindaco Cassì adegua il proprio stipendio a 10 mila euro al mese. Più di 5 mila euro per assessori

Ragusa - Ancora una volta, nel corso di un anno e mezzo, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, la giunta e il presidente del consiglio hanno aumentato le proprie indennità, portando lo stipendio da sindaco a 10 mila euro e quello di assessore a oltre 5 mila euro mensili.

A parlare dell’imbarazzante questione, durante l’ultimo consiglio comunale, è stato il consigliere di opposizione Gaetano Mauro.

Si tratta di un “adeguamento di legge”, è stato detto.

“Bene, chi svolge un lavoro fatto di grandi responsabilità deve essere adeguatamente retribuito se ottiene risultati”. Appunto, se ottiene risultati. “E però in questo anno e mezzo abbiamo assistito alla peggiore crisi idrica che si sia mai registrata a Ragusa -prosegue Gaetano Mauro-, le tasse comunali sono rimaste invariate (e non sono di certo le più basse in Sicilia!), il centro storico prosegue nel suo processo di decadenza, sul turismo non registriamo passi in avanti...”.

Il consigliere Mauro prosegue: “Ma la cosa più grave è che proprio in questi giorni, mentre il vostro cruccio era di aumentarvi l’indennità, al cimitero di Ragusa accade che vi siano tre persone che rischiano il posto di lavoro e altre 12 che rischiano una rilevante diminuzione del loro stipendio. E tutto ciò accade per la vostra inadeguatezza amministrativa. A denunciarlo è la Cisl! Mentre voi gonfiate le vostre tasche, ci sono 15 famiglie che vivono nell’incertezza di come affrontare il futuro, sebbene si tratti di lavoratori che hanno sempre fornito un servizio di qualità al cimitero di Ragusa. Se quindi è vero che l’aumento delle vostre indennità è consentito dalla legge, è altrettanto vero che non avete meriti da accampare. Meno che mai mentre persone che vivono con un solo stipendio rischiano il lavoro nel Comune che voi amministrate”.