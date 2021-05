Sindaco di Modica dà un incarico a vita. Un caso che lascia a bocca aperta

Modica - Dottrina e giurisprudenza hanno deposto le armi a Modica, dove il sindaco Ignazio Abbate ha conferito un incarico vita natural durante a una persona da lui prescelta.

Il casus è stato creato dalla delibera n. 151 del 17 maggio, che contiene la nomina a “vita” della professoressa Grazia Dormiente a direttrice del museo delle arti e delle tradizioni popolari “Serafino Amabile Guastella”. La denuncia viene dal Pd e dalle opposizioni consiliari. "L’incarico a vita, fatta eccezione per i senatori nominati dal Presidente della Repubblica o degli ex Presidenti della Repubblica, è una figura che non esiste né nel diritto amministrativo né in qualsiasi altra branca del diritto", osserva il Pd di Modica. E verrebbe da aggiungere, che anche l'esistenza stessa dei senatori a vita è contestata dai costituzionalisti.

Altro monstrum giuridico, l'affidamento in gestione del museo andrà "a un non precisato soggetto giudico associativo i cui membri però devono essersi formati a un corso organizzato (nel 2021, cioè pochi giorni fa!) anche dalla stessa associazione presieduta da chi andrà a fare il direttore a vita del Museo", denuncia il Partito Democratico di Modica.

Più diplomatico il consigliere comunale di Sinistra Italiana Vito D'Antona: "In merito alla gestione del Museo, è inaccettabile che non venga definito espressamente il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio e non è ammissibile che si possano prevedere particolari requisiti preferenziali per l’aggiudicazione, quali “attestati di frequenza di corsi di formazione”, organizzati dall’Associazione e dal Comune di Modica, per la cui organizzazione non sembrerebbe sia stata garantita ampia e adeguata pubblicità, tale da consentire la più ampia partecipazione".

Infine, anche i Consiglieri Comunali, Ivana Castello, Giovanni Spadaro, Filippo Agosta, Enrico Morana, Girolamo Carpentieri, Vincenzo Cavallino e Marcello Medica hanno chiesto la revoca dell'atto amministrativo, che mira a dare la gestione del bene culturale a persone che non sono state individuate attraverso un pubblico bando.