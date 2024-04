Sindaco Monisteri: "No ai bus turistici e di linea in centro a Modica"

Modica - L'annuncio è del sindaco Maria Monisteri: “Il notevole afflusso di turisti e visitatori che già in questi giorni -nonostante una ‘primavera sospesa’- rende la nostra Città piena di gente soprattutto nel suo centro storico, ha indotto la nostra Amministrazione, a mettere in atto una serie di misure per disciplinare il traffico proprio in relazione al settore turistico. Un’azione che, appunto, disciplina la circolazione e favorisce la diminuzione delle emissioni di CO2 nel centro cittadino, garantendo comunque una mobilità efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali, evitando dannose congestioni e favorendo la mobilità pedonale. Dopo avere già deciso il divieto di transito per i mezzi pesanti in corso Umberto -eccetto quelli adibiti al carico e scarico delle merci - il divieto è stato allargato anche ai bus di turistici e di linea. Il transito in centro sarà consentito solo ai bus cosiddetti ‘urbani’ e a quelli che trasportano gli studenti pendolari.

I bus di linea faranno capolinea a piazzale Falcone Borsellino e poi riprenderanno la via Modica Ragusa. I bus turistici provenienti da via Modica Ragusa faranno capolinea in piazzale Falcone Borsellino per il solo scarico dei passeggeri e poi si trasferiranno nei parcheggi di via Piano Ceci, area adiacente al Cimitero. I bus turistici provenienti da Scicli o da Modica Sorda proseguiranno fino a piazzale Gramsci, in viale Medaglie d’Oro, dove faranno capolinea e sosta".